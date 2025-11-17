Українська
Трамп пригрозил странам, ведущим бизнес по России "очень строгими санкциями"

Цихоцкая Мария

Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке нового законопроекта, предусматривающего введение "чрезвычайно жестких санкций" против любого государства, продолжающего сотрудничать с Россией в экономической сфере.

Как сообщает Reuters, во время общения с журналистами Трамп подтвердил, что республиканцы работают над инициативой, направленной на усиление давления на Москву из-за ее партнеров по торговле. Он подчеркнул, что именно он выступил автором этого предложения.

"Как вам известно, это была моя идея, и очень строгие санкции будут введены против любой страны, продолжающей вести бизнес с Россией", – заявил Трамп.

Президент также отметил, что законодатели рассматривают возможность включить в список и Иран. По его словам, решение по Тегерану еще обсуждается и может быть принято во время дальнейшей работы над законопроектом.

