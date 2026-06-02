Трамп призвал лидера Китая помочь положить конец войне в Украине

Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с призывом присоединиться к усилиям по прекращению войны в Украине. В ходе разговора заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией фактически зашли в тупик, и попросил Си Цзиньпина повлиять на российского президента Владимира Путина, чтобы тот вернулся за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров. Как отмечают источники, этот призыв подчеркивает стремление Вашингтона привлечь Пекин к международным усилиям по завершению войны - конфликту, который Трамп по возвращении в Белый дом в 2025 году называет одним из ключевых приоритетов своей внешней политики.

