Цены на квартиры в одном из украинских городов устанавливают новые рекорды: что на это влияет

В феврале 2025 года Ровно стало одним из самых дорогих городов Украины по ценам на жилье. Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке достигла 44 тыс. долларов, что значительно превышает общенациональный уровень, а темпы роста цен поражают даже на фоне всеобщего повышения стоимости жилья.

Согласно данным портала ЛУН, за последние полгода цены на квартиры в городе выросли на 14% на вторичном рынке и на 13% на первичном. Для сравнения, в Житомире цены выросли на 10%, в Ужгороде – на 9%, а в Ивано-Франковске – всего на 3%. В то время как в регионах прифронтовых, таких как Запорожье, наблюдается снижение цен на 8%.

Цены на 1-комнатные квартиры. Источник: ЛУН Цены на 1-комнатные квартиры. Источник: ЛУН

Почему цены на жилье в Ровно достигают рекордов

Основными причинами стремительного роста цен есть несколько факторов, взаимно влияющих друг на друга.

Удорожание строительных материалов. Застройщики сообщают, что цены на основные стройматериалы растут на 30% каждые три месяца. Это напрямую отражается на стоимости строительства, что приводит к удорожанию новостроек, а вместе с тем повышаются и цены на вторичное жилье. Увеличение спроса из-за ситуации в сфере безопасности. Ровно является одним из самых безопасных городов Украины, что делает его привлекательным для переселенцев. Высокий спрос на жилье среди внутриперемещенных лиц (ВПЛ) значительно повышает цены. Инфляция и налоговые изменения. Рост уровня инфляции в Украине также оказывает влияние на цены на недвижимость. Кроме того, в 2024 году было принято решение о повышении военного сбора при продаже недвижимости, что также отражается на конечной стоимости сделок.

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Сколько стоят квартиры в Киеве

Вот средние цены на жилье на вторичном рынке:

Однокомнатная квартира – 44 000 дол. (1080 долл./кв. м);

Двухкомнатная квартира – 59 000 долл.;

Трехкомнатная квартира – 62 000 дол.

На первичном рынке средняя цена за квадратный метр составляет 920 дол., тогда как до полномасштабного вторжения этот показатель равнялся 640 дол.

Прогнозы на 2025 год

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен на недвижимость в Украине. Основные факторы, способствующие удорожанию:

прогнозируемое повышение стоимости жилья на 10-15% из-за инфляции;

Рост себестоимости строительства из-за дефицита материалов и рабочей силы;

Стабильный спрос в западных регионах, в частности, в Ровно.

Следовательно, Ровно продолжает удерживать лидерство по темпам роста цен на жилье в Украине. Если ситуация не изменится, цены на квартиры в городе еще повысятся, и рынок недвижимости будет оставаться актуальным для покупателей и инвесторов.

Напомним, раньше мы рассказывали, сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру.

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