Цены подскочили более чем вдвое: в Украине подорожал популярный фрукт

В Украине за последнюю неделю зафиксировали рост цен на овощи так называемого борщового набора. В частности, оптовые расценки на белокочанную капусту поднялись с 9-11 до 10-12 гривен за килограмм, а морковь подорожала еще заметнее - с 8-10 до 9-13 гривен за килограмм.

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что другие базовые овощи сохраняют пока стабильную стоимость. Цены на свеклу, репчатый лук и картофель не изменились: картошку по-прежнему реализуют в пределах 10–14 гривен за килограмм.

Уже третью неделю подряд продолжается рост оптовых цен на помидоры. Пока томаты продают по 130–140 гривен за килограмм, тогда как еще неделю назад они стоили 90–125 гривен. В то же время, на рынке огурцов наблюдается противоположная тенденция — их цена снизилась со 135–180 до 120–130 гривен за килограмм.

Кроме белокочанной капусты существенно подорожала и брокколи: ее оптовая цена выросла со 110–170 до 190–210 гривен за килограмм. Другие разновидности капусты остаются в тех же ценовых пределах.

Во фруктовом сегменте зафиксировано незначительное снижение стоимости яблок – они подешевели с 17–35 до 15–35 гривен за килограмм. Виноград после резкого скачка цен также начал продаваться дешевле: теперь его предлагают в пределах 140-180 гривен за килограмм вместо предыдущих 140-200. Груши, похоже, окончательно выходят из сезона — их цена резко выросла с 40–60 до 100–120 гривен за килограмм.

