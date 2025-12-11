Тысяча от Зеленского на покупку лекарства: какие медикаменты можно купить

С 15 ноября украинцы могут тратить 1000 грн зимней поддержки на лекарства, продукты, книги, благотворительность или коммунальные платежи. Минсоцполитики и Национальный кэшбек опубликовали список аптек-партнеров и доступных препаратов.

Список аптек, принимающих 1000 грн поддержки, находится на сайте Национального кэшбека. Крупнейшая сеть партнер — АНЦ (оффлайн и онлайн с доставкой через ликоматы). Также можно воспользоваться сетями Подорожник, 911, Аптеки Оптовых Цен, Оптимальная аптека, Здрава и Копейка. Об этом пишет "Факты".

Важно: программа распространяется только на лекарства украинского производства, входящие в перечень Национального кэшбека (более 14 000 наименований). Если врач назначил иностранный аналог, попросите заменить украинский, чтобы использовать 1000 грн.

Что можно приобрести

безрецептурные препараты: парацетамол, обезболивающие, пластыри, перчатки, тест-полоски, диетические добавки;

рецептурные средства: антибиотики, другие лекарства по рецепту семейного врача;

чаи, порошки от простуды, ремантадин, лоратадин и многое другое.

Как купить лекарства в Укрпочте

Лекарство доступно не только в аптеках, но и в отделениях и на сайте Аптека Укрпочта. В правом верхнем углу сайта есть раздел "Зимняя поддержка 2025" (синяя снежинка) — там 91 препарат, который можно приобрести за 1000 грн.

Заказ оформляется через виртуальную карту (подключите ее к Google/Apple Pay). Доставка в почтовое отделение — бесплатная. Перед заказом попросите у работника отделения распечатку списка доступных лекарств.

Кратко о программе

1000 грн можно использовать до конца отопительного сезона (30 апреля 2026 года).

Препараты только украинского производства из перечня Национального кэшбека.

Рецептурное лекарство — по рецепту семейного врача.

