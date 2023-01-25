Ученые утверждают, что человечество пережило Ледниковый период не благодаря эволюции: объяснение

Как жили люди в условиях ледникового климата и заселили холодные регионы Земли

Большую часть эволюционной истории человечество жило в теплом климате, ведь люди – тропический вид. Именно поэтому зимой, когда нам холодно, мы греемся под одеялом, думая о лете.

На самом деле, все человекообразные обезьяны живут в тропиках. Древнейшие известные окаменелости человеческой линии (гоминины) происходят из центральной и восточной Африки. Расселившиеся на север в высших широтах гоминиды впервые столкнулись с низкими температурами, более короткими днями, которые ограничивали время поиска пищи, снегом, который осложнял охоту, а холодный ветер усиливал потерю тепла их телами.

Поэтому наш вид стал доминировать не только на теплых землях наших предков, но и во всех уголках земного шара, учитывая нашу ограниченную адаптацию к холоду. Ответ состоит в нашей способности разрабатывать сложные культурные решения во время жизненных вызовов. Об этом пишет Inverse.

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Адаптация человека

Древнейшие признаки существования гоминид в северной Европе происходят из Гапписбурга в Норфолке, восточная Англия, где были найдены следы ног и каменные орудия в возрасте 900 000 лет.

В то время в Гапписбурге преобладали хвойные леса с холодными зимами, как в современной южной Скандинавии. Существует мало доказательств того, что гепписбургские гоминины долго оставались на месте, что свидетельствует о том, что они не успели физически адаптироваться.

До сих пор остается загадкой, как эти гоминиды выжили в суровых условиях, столь отличавшихся от родины их предков в Африке. В регионе нет ни пещер, ни отысканных приютов. Артефакты из Гапписбурга примитивны и не имеют никакой сложной технологии. Доказательства преднамеренного разжигания костров в это время также противоречивы.

Инструменты для пошива приталенной, устойчивой к погоде одежды появились в Западной Европе только почти 850 000 лет спустя. Многие животные мигрируют во избежание сезонных простуд, но гепписбургским гоминидам пришлось бы преодолеть примерно 800 км к югу, чтобы почувствовать значимые изменения.

Трудно представить гоминид, переживших эти давние норфолкские зимы без огня или теплой одежды. Но факт, что гоминины были так далеко на севере, означает, что они, по-видимому, нашли способ пережить холод, поэтому, вероятно, важные находки археологов еще впереди.

Охотники из Боксгроува

Достопримечательности недавних поселений, такие как Боксгроув в Западном Сассексе, южная Англия, предлагают больше подсказок о том, как древние гоминины выжили в холодном северном климате. Регион Боксгроув датируется почти 500 000 лет назад, когда климат ухудшился в один из самых холодных периодов в истории человечества.

Существуют веские доказательства того, что эти гоминиды охотились на животных: от следов порезов на костях до лошадиной лопатки, вероятно, пронзенной деревянным копьем. Эти находки согласуются с исследованиями людей, которые сегодня живут как собиратели – люди в более холодных регионах зависят от животной добычи больше, чем в местах с теплым климатом. Мясо богато калориями и жирами, необходимыми для переноски холода.

Окаменевшая гомининовая кость гоминина из Боксгрова прочна по сравнению с современными людьми, что свидетельствует о том, что она принадлежала высокому коренастому гоминину. Более крупные тела с относительно короткими конечностями уменьшают потерю тепла за счет минимизации площади поверхности.

Лучшим силуэтом во избежание потери тепла является сфера, поэтому животные и люди в холодном климате максимально приближаются к этой форме. Также в этот период уже есть более убедительные доказательства существования костров.

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Специалисты по холодному климату

Неандертальцы, жившие в Евразии около 400 000-40 000 лет назад, жили в условиях ледникового климата. По сравнению со своими предшественниками в Африке и современным человеком, у них были короткие сильные конечности и широкие мускулистые тела, способные производить и удерживать тепло.

Однако выпяченное лицо и клюватый нос неандертальцев являются противоположностью того, что мы могли бы ожидать от приспособленцев ледникового периода. Как и японские макаки, ​​живущие в холодных районах, или лабораторные крысы, выращенные в холодных условиях, современные люди из холодного климата, как правило, имеют относительно высокие узкие носы и широкие плоские скулы.

Компьютерное моделирование древних скелетов свидетельствует о том, что нос неандертальцев был более эффективным в сохранении тепла и влаги, чем у предыдущих видов, адаптированных к теплу. Кажется, внутренняя структура столь же важна, как и общий размер носа.

Даже с их адаптированным к холоду телосложением неандертальцы все еще были заложниками своих тропических предков. Например, им не хватало густого меха других млекопитающих ледниковой Европы, таких как шерстистый носорог и овцебик. Неандертальцы развили сложную культуру, чтобы справиться с этим вызовом.

Есть археологические доказательства того, что они производили одежду и жилье из шкур животных. Доказательства кулинарии и использования огня для изготовления березового клея для изготовления орудий труда свидетельствуют о развитой неандертальской культуре.

Более противоречиво, что некоторые археологи утверждают, что кости ранних неандертальцев из 400 000-летней стоянки Сима-де-Лос-Уэсос на севере Испании демонстрируют сезонные повреждения от замедления их метаболизма до спячки. Авторы утверждают, что эти кости демонстрируют циклы прерванного роста и заживления.

Лишь некоторые виды приматов впадают в спячку, например некоторые лемуры на Мадагаскаре и малый африканский кустик, а также карликовый медленный лори на севере Вьетнама.

Это может натолкнуть на идею, что люди могут впадать в спячку. Но большинство видов, которые впадают в спячку, имеют маленькие тела, за некоторыми исключениями, например, медведи. Люди могут быть просто слишком велики, чтобы впадать в спячку.

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Мастер на все руки

Древнейшие окаменелости вида Homo sapiens датируются 300 000 лет назад из Марокко. Но человечество распространилось из Африки лишь около 60 000 лет назад, колонизируя все части планеты. Это делает нас относительно новичками в большинстве сред обитания, которые мы сейчас населяем. За прошедшие тысячи лет люди, живущие в морозных местах, биологически адаптировались к окружающей среде, но в небольших масштабах.

Одним из хорошо известных примеров такой адаптации является то, что в районах с низким солнечным освещением человека разумны. развили светлые оттенки кожи, которые лучше синтезируют витамин D. Геномы живых инуитов из Гренландии демонстрируют физиологическую адаптацию к богатой жирами морской диете, полезной в холоде.

Более прямых доказательств содержит ДНК одних 4000-летних волос, сохранившихся в вечной мерзлоте из Гренландии. Волосы намекают на генетические изменения, которые привели к крепкой форме тела, которая максимизировала производство и сохранение тепла.

Наше тропическое наследие означает, что мы все равно не сможем жить в холодных местах, не выработав способы справляться с низкими температурами. К примеру, традиционная инуитская парка обеспечивает лучшую теплоизоляцию, чем современная зимняя форма канадской армии.

Эта человеческая способность адаптироваться к условиям среды была решающей для нашего эволюционного успеха. Даже по сравнению с другими приматами люди демонстрируют меньшую физическую адаптацию к климату. Поведенческая адаптация более быстрой и гибкой, чем биологическая. Люди являются лучшими адаптантами, процветающими почти во всех возможных экологических нишах.

Ранее, ученые уловили радиосигнал из далекой галактики, выпущенный, когда нашей Вселенной было всего 4,9 миллиарда лет, которая может быть связана с инопланетной цивилизацией.

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