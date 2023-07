Ученые выяснили, что ночь без сна может улучшить настроение у людей с депрессией

Отсутствие сна может временно улучшить настроение у пациентов с депрессивными расстройствами, поскольку она способствует усилению связи между миндалиной и передней поясной корой головного мозга, согласно исследованию, проведенному китайскими и американскими учеными и опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Обычно бессонная ночь воспринимается как негативное и депрессивное событие, но у некоторых людей, особенно с депрессивными расстройствами, оно может временно улучшать настроение. Механизм этого явления еще не вполне понятен, что стимулировало исследователей из Шанхайского университета иностранных языков и американских коллег исследовать эту тему.

В рамках опыта были привлечены 54 здоровых добровольца и 30 человек с депрессивным расстройством. В течение пяти дней участники проходили три сеанса функционального магнитно-резонансного томографирования, на которых измерялась активность их мозга. Некоторые заседания проходили после ночного сна, другие – после полной бессонной ночи. В течение дня участников также просят заполнить опросники для оценки настроения.

Результаты исследования показали, что у здоровых участников настроение ухудшалось после бессонной ночи. В то же время, у 13 из 30 участников с депрессией настроение улучшалось. Это улучшение связано с укреплением функциональной связи между миндалиной и передней поясной корой, участками мозга, которые отвечают за контроль эмоций, мотивацию и принятие решений. Исследователи предполагают, что нервная сеть, связывающая эти участки и влияющая на настроение людей, может быть мишенью новых антидепрессантов.

Относительно причин, почему отсутствие сна улучшает настроение, возможно, дело в увеличении доли REM-фазы сна при депрессии, влияющей на активность миндалины. Временное восстановление контроля над миндалиной, особенно при отсутствии REM-сна, может объяснить антидепрессивное воздействие бессонной ночи у пациентов с депрессивными расстройствами.

