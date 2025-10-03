Учителя и пенсия: как новые нормы повышения возраста повлияют на заслуженный отдых

В 2025 году украинские педагоги смогут оформить пенсию как по возрасту, так и за выслугу лет. Однако воспользоваться этим правом могут только те, кто отвечает установленным требованиям.

Пенсионный возраст для педагогов повысили, что оказывает значительное влияние на возможность выхода на заслуженный отдых. По данным Пенсионного фонда Украины, теперь пенсию за выслугу лет могут получить только те учителя, которые достигли 55 лет и имеют не менее 30 лет педагогического стажа.

Раньше для выхода на пенсию за выслугу лет было достаточно иметь 25 лет стажа независимо от возраста. Сейчас часть педагогов упустила возможность досрочно уйти на пенсию.

В то же время для накопивших 25 лет стажа до 2016 года действует особое правило: они могут оформить пенсию независимо от возраста.

Кто может получить пенсию за выслугу лет?

По данным Пенсионного фонда Украины, право на такую пенсию имеют работники общеобразовательных школ, детских садов, интернатов, внешкольных учреждений и профтехучилищ. Пенсия назначается только после официального освобождения от должности, дающей право на ее получение. При возвращении на работу выплаты временно прекращаются.

Главное о пенсии за выслугу лет

Этот вид пенсии предназначен только для определенных профессий: педагогов, медицинских работников, артистов, специалистов социальной сферы, авиации и спортсменов.

Отдельный порядок установлен для военнослужащих: после увольнения они могут получить пенсию за выслугу лет в размере от 50% до 70% денежного довольствия, в зависимости от продолжительности службы.

