Украина будет находиться под влиянием антициклона: прогноз погоды на 8 августа

В пятницу, 8 августа, погода в Украине будет стабильной и комфортной благодаря влиянию антициклона. Сухие массы воздуха обеспечат отсутствие осадков и солнца по всей территории страны.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, синоптическая ситуация будет способствовать спокойному дню: никаких активных атмосферных фронтов, штормов или температурных перепадов не предвидится. Метеорологи в шутку называют подобные дни "ленивыми", ведь в погоде не наблюдается никаких резких изменений.

Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +24…+29°C, а на юге и юго-востоке столбики термометров могут подняться до +33°C.

В Киеве день пройдет без дождя, а температура днем составит примерно +25 градусов.

Синоптик также обратила внимание, что ночи уже становятся прохладнее, поэтому советует доставать пижамы с длинными рукавами — хотя бы на ночь. Впрочем, днем сохранится приятное тепло.

