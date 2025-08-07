Україна перебуватиме під впливом антициклону: прогноз погоди на 8 серпня

У п’ятницю, 8 серпня, погода в Україні залишатиметься стабільною та комфортною завдяки впливу антициклону. Сухі маси повітря забезпечать відсутність опадів та багато сонця по всій території країни.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, синоптична ситуація сприятиме спокійному дню: жодних активних атмосферних фронтів, штормів чи температурних перепадів не передбачається. Метеорологи жартома називають подібні дні "ледачими", адже в погоді не спостерігається жодних різких змін.

Температура повітря в більшості областей коливатиметься в межах +24…+29°C, а на півдні та південному сході стовпчики термометрів можуть піднятися до +33°C.

У Києві день пройде без дощу, а температура вдень сягне приблизно +25 градусів.

Синоптик також звернула увагу, що ночі вже стають прохолоднішими, тож радить діставати піжами з довгими рукавами — бодай на ніч. Утім, вдень збережеться приємне тепло.

