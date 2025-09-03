Украинский мобильный оператор ввел новую полезную услугу: за что придется доплатить

Один из ведущих мобильных операторов Украины, Lifecell, расширил возможности действующих тарифов, позволив добавить домашний интернет к мобильному пакету. Подключение услуги предусматривает единовременную оплату в размере 25 гривен, после чего каждые четыре недели необходимо будет платить дополнительные 50 гривен к основной стоимости тарифа.

Однако следует отметить, что несоблюдение условий пользования может привести к штрафу в 1200 гривен. Об этом говорится на официальном сайте мобильного оператора.

Фиксированный домашний интернет от мобильного оператора доступен не для всех тарифных планов. Его могут активировать только те абоненты, которые пользуются одним из таких тарифов: "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Свободный Лайф", "Platinum Лайф", "Мощный", "Свободный Лайф.Регион", "Мега", "Макси" или "Жара Лайт 2022". Для других тарифов такая функция недоступна.

Чтобы воспользоваться услугой, сначала нужно осуществить подключение, которое стоит 25 гривен. После активации абонент ежемесячно (а точнее – каждые четыре недели) платит 50 гривен за пользование домашним интернетом. Это фиксированная плата, которая добавляется к стоимости основного мобильного тарифа.

Однако важно учитывать, что если на счете недостаточно средств для одновременной оплаты мобильного тарифа и интернет-услуги, система автоматически приостанавливает действие домашнего интернета. В таком случае абоненту предоставляется временный пакет услуг на один день.

Эти однодневные пакеты, как правило, имеют значительно более высокую стоимость по сравнению со стандартными условиями, поэтому регулярное пополнение счета – залог экономии.

Читайте также: Vodafone запустил новые тарифы: что получат украинцы

Что касается технических характеристик, оператор не гарантирует конкретную скорость или тип подключения. Всё зависит от места жительства абонента. В одних районах может быть доступно современное подключение по технологии GPON со скоростью до 1 Гбит/с, а в других более базовое Ethernet-соединение со скоростью до 100 Мбит/с. Поэтому качество интернета варьируется и определяется техническими возможностями по конкретному адресу.

Заметим, что возможность подключения домашнего интернета возможна только при условии, что по указанному адресу не подключен интернет "Воля-Кабель". Это связано с тем, что операторы "Лайф" и "Воля" совместно пользуются технической инфраструктурой, принадлежащей ЧАО "Датагруп".

Как подключить домашний интернет к мобильному тарифу

Перед началом следует выяснить, поддерживает ли ваш текущий тариф возможность подключения. Если нет – нужно перейти на соответствующий тариф. Если да – выбирайте удобный способ активации:

Через интернет

Выделите указанную ссылку и нажмите "Подключить".

Заполните форму-заявку, указав адрес для проверки технической возможности.

В случае положительного результата вам позвонит по телефону представитель компании, чтобы согласовать дату и время прихода мастера.

Внесите оплату за подключение (25 грн) не менее чем за сутки до визита. Без этого заявка будет аннулирована.

По телефону

Позвоните в службу поддержки по короткому номеру 5433.

Оператор проверит техническую доступность по вашему адресу и оформит заявку.

Если все хорошо – согласует с вами время, когда мастер сможет осуществить подключение.

Не забудьте оплатить 25 грн. за день до назначенного визита.

В фирменном магазине

Посетите ближайший магазин lifecell.

Вместе с консультантом проверьте возможность подключения по вашему адресу.

Если технические условия позволяют – оформите заявку и договоритесь о времени прихода мастера.

Читайте также: Новые тарифы от "Киевстар": что будут предлагать клиентам

За что могут оштрафовать

При подключении домашнего интернета мобильный оператор предоставляет пользователю специальное оборудование. Если его не вернуть в установленные сроки – придется выложить 1200 гривен. Причины начисления штрафа могут быть разные:

Смена тарифа или отказ от услуги. Если вы переходите на другой тариф, не поддерживающий домашний интернет или просто решили больше не пользоваться услугой – оборудование следует вернуть в течение 30 дней. Иначе – штраф.

Если вы переходите на другой тариф, не поддерживающий домашний интернет или просто решили больше не пользоваться услугой – оборудование следует вернуть в течение 30 дней. Иначе – штраф. Задолженность по тарифу . Если пакет услуг не оплачен, у вас есть 150 дней, чтобы сдать технику. После этого начинает действовать финансовая санкция.

. Если пакет услуг не оплачен, у вас есть 150 дней, чтобы сдать технику. После этого начинает действовать финансовая санкция. Переход к другому оператору. В случае переноса номера в другую сеть штраф начисляется в день завершения процедуры. Так что оборудование лучше вернуть заранее, чтобы избежать лишних затрат.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!