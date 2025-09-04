Украинским пенсионерам могут задерживать выплаты: названы причины и способы решения

Задержки выплат пенсий в Украине обычно возникают из-за технических проблем, вопросов с банковскими картами или неудач в идентификации, особенно среди внутренне перемещенных лиц. Для получения пенсии необходимо проверить карту, пройти процедуру идентификации и, при необходимости, обратиться в Пенсионный фонд или банк.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) информирует, что наибольшие трудности возникают у внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые должны пройти идентификацию и подтвердить свою личность для получения пенсии.

Если идентификация не будет осуществлена вовремя, начисление пенсии может быть приостановлено. Процедуру идентификации можно пройти не только в банковском отделении, но и онлайн через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или с помощью видеосвязи со специалистом. Пенсионеры, находящиеся за границей, могут обращаться в украинские дипломатические учреждения для подтверждения своей личности.

Задержки также могут быть вызваны проблемами с банковскими картами. Если карта утратила свою актуальность, выплаты на счет продолжают поступать, но доступ к ним можно получить только после оформления новой карты или обращения в банк с паспортом. Пенсионный фонд отмечает, что все документы для выплат подготовлены, а система функционирует стабильно.

Читайте также: Некоторые украинцы могут оформить пенсию независимо от возраста: кого касается и какой размер выплат

Как действовать в случае задержки пенсии

проверить срок действия банковской карты – эта информация есть на самой карте или в онлайн-кабинете;

обратиться в банк для оформления новой карты, если текущая просрочена;

проверить, прошла ли идентификация для ВПЛ;

в случае, если выплата не поступила даже после проверки карты и идентификации, обратиться в Пенсионный фонд или органы соцзащиты.

Из-за чего украинцам могут прекратить выплаты

Причины прекращения выплаты пенсии могут быть определены территориальными органами ПФУ или судом. Основные из них:

представление ложной информации в документах;

постоянное проживание за границей без соответствующего разрешения;

заявление пенсионера о временном прекращении выплат;

смерть пенсионера или объявление его умершим;

отсутствие получения пенсии в течение 6 месяцев;

необходимость прохождения физической идентификации в установленных случаях;

другие основания, предусмотренные законодательством (например, завершение обучения или трудоустройство на должность, дающее право на пенсию за выслугу лет).

Читайте также: Проработали 30 лет: на какую пенсию следует рассчитывать с таким стажем

Как вернуть себе пенсию

Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения всех обстоятельств. Для этого пенсионер должен лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, предъявив документы, удостоверяющие личность, и подать соответствующее заявление.

Граждане, находящиеся за границей, имеют возможность отправить заявление и необходимые документы по почте во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения. Важно отметить, что в случае выявления недостоверной информации в документах, на основании которых осуществлялась пенсионная выплата, размер и основания для начисления пенсии пересматриваются с учетом корректных данных.

Ранее мы рассказывали, кто может рассчитывать на повышенные пенсионные выплаты в 16 тысяч грн.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!