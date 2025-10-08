Украинцам 40+ будут выплачивать деньги на прохождение медосмотра: подробности

С 1 января 2026 года в Украине вводится новая программа медицинских профилактических осмотров для граждан, которым исполнилось 40 лет. Ее цель – раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и психических нарушений.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил в эфире телемарафона, что в рамках данной программы граждане смогут получить средства на медицинское обследование через приложение "Действие".

"Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют рейтинги во всех странах мира как основная причина смертности населения, в том числе и преждевременных причин смерти. Мы неоднократно говорили, что полномасштабное вторжение Российской Федерации повлияет на то, что инсульты и инфаркты станут моложе, и мы уже, к сожалению, видим для этого картину. профилактировать. В проекте бюджета на 2026 год предлагаем заложить средства для создания условий, направленных на профилактику заболеваний.

Читайте также: Украинцам обещают новое пособие с 2026: как рассчитать размер выплаты уже сегодня

Принцип работы новой программы

Через 30 дней после дня рождения граждане Украины будут получать push-уведомления с приглашением пройти "национальный чекап". После подтверждения участия средства автоматически поступят на карту в приложении "Дія".

После этого пациент сможет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, где пройдет комплексное обследование, включая лабораторные анализы и инструментальную диагностику.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения или риски, человека направят к профильному врачу.

По рекомендации специалиста пациент получит электронный рецепт на бесплатные медикаменты, которые будут способствовать лечению или замедлению развития болезни.

"Поэтому следите за коммуникацией, и с 1 января мы стартуем", – подчеркнул Ляшко.

Ранее мы рассказывали, на какую помощь могут рассчитывать попечители несовершеннолетних в октябре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!