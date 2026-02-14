Украинцам перечислят пенсии с 1 марта: насколько вырастут выплаты

В Украине с 1 марта 2026 года пенсии будут перечислены и ожидается, что их размер вырастет более чем на 12%. Подготовка нормативного акта и все расчеты уже завершены и после этого пенсии будут автоматически перечислены всем получателям..

Об этом в интервью " Украинскому Радио " сообщил министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин. Что касается индексации пенсий, в текущем году мы планируем повышение на 12,1%. Это на 4% больше уровня инфляции в прошлом году. Перерасчет вступит в действие с 1 марта", — отметил министр.

Три вида пенсий в реформированной системе

Кабмин работает над пенсионной реформой, которая предусматривает разделение выплат на три составляющие: солидарную, специальную (профессиональную) и накопительную. По словам министра, такая модель должна снизить неравенство в пенсиях для людей с одинаковым стажем и уровнем дохода.

Солидарная часть

Формируется за счет вкладов в систему.

Для лиц с большим стажем, например, учителей с 40 годами работы, выплаты могут возрасти в 1,5–2 раза.

Предусмотрена базовая выплата для тех, кто не имеет достаточного стажа, что позволяет обеспечить фактический прожиточный минимум.

Профессиональная (специальная) пенсия

Специальные выплаты за льготный стаж больше не будут начисляться из общей солидарной системы до достижения общего пенсионного возраста.

Для перехода на данную модель понадобится не менее 13 лет.

Накопительная часть

Будет добровольным.

Взносы в накопительный фонд планируется ввести с 2027 года в качестве дополнительной составляющей ЕСВ.

Отказ от участия в накопительной системе будет означать более низкий уровень общей пенсии.

Напомним, мы уже писали, какой категории украинцев повысят пенсии в 2026 году.

