Укрзализныця вводит новые правила возврата средств за билеты: что изменилось

"Укрзализныця" вместе с Министерством развития общин подготовила проект обновлений, предусматривающий введение динамических тарифов для премиального сегмента перевозок. Кроме того, будет осуществлен пересмотр правил возврата средств за билеты.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ. Согласно новым подходам цена проезда в вагонах СВ и первом классе поездов "Интерсити" будет формироваться с учетом сезона, дня недели и времени покупки билета. Такая модель должна поощрить пассажиров планировать поездки заблаговременно и выбирать непечные даты, получая возможность сэкономить. В то же время, тарифы на социально важные перевозки — плацкарт, купе и второй класс "Интерсити" во внутреннем сообщении — останутся без изменений. Стоимость билетов в вагонах СВ на международных маршрутах вырастет ориентировочно на 20%.

Также планируется обновление системы возврата средств. Она будет работать по принципу: чем раньше пассажир сдает билет, тем больше процент стоимости получает обратно. Полный возврат предусмотрен за 15–20 дней до отправления поезда. Если билет возвращают за 10-14 дней, будут возмещать 90% цены, за 5-9 дней - 75%. В случае отказа от поездки за 1–4 дня пассажиру вернут половину суммы, а менее чем за сутки около 30%. В "Укрзализныце" объясняют, что такие изменения призваны снизить дефицит мест, ведь раньше значительное количество билетов возвращали в последний момент, и они не успевали снова попасть в продажу.

Обновленные правила будут касаться всех типов вагонов, однако предусмотрены исключения для военнослужащих, людей с инвалидностью и других социально уязвимых категорий. Кроме того, новые условия не будут применяться к рейсам, следующим в прифронтовые регионы.

В компании подчеркивают, что внедрение динамического ценообразования позволит более эффективно управлять пассажиропотоками, что особенно важно в условиях постоянной погрузки на транспортную систему из-за войны. Несмотря на попытки россии дестабилизировать логистику, Укрзализныця адаптирует свои сервисы для стабильной работы и поддержки оборонных потребностей страны.

Ожидается, что эти нововведения сделают железнодорожные перевозки более предсказуемыми и выгодными для пассажиров, планирующих поездки заранее. В правительстве подчеркивают, что приближение правил к европейским стандартам поможет снизить финансовые потери от пустых мест в поездах и сохранить высокую мобильность населения и военную логистику. Пассажирам советуют внимательно ознакомиться с обновленными условиями перед покупкой билетов на официальных ресурсах перевозчика.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд на популярном маршруте.

