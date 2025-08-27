Упаковка школьника: в течение какого срока потратить деньги и где

Родители первоклассников, которые получают финансовую помощь по программе "Упаковщик школьника", должны потратить 5 тысяч гривен в течение 180 дней с момента поступления средств на счет. Выплата предоставляется в безналичной форме и засчитывается на специальное Действие.

Если семья не пользуется приложением, родители или опекуны могут обратиться в отделение Пенсионного фонда и подать письменное заявление. Подать заявку в действия или в ПФУ можно до 15 ноября. Об этом пишет osvita.ua.

Средства разрешается использовать только на покупку школьных принадлежностей, детской одежды и обуви. В случае неиспользования денег в срок они автоматически возвращаются в госбюджет.

