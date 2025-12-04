Устричный гриб в лесах Украины: как собирать и можно ли есть

Теплая погода без морозов и снега в конце ноября и начале декабря продолжает грибной сезон в лесах Львовщины. Идеальные условия для так называемого устричного гриба — вешенки обыкновенной.

Веша обыкновенная, или плеврот (от названия семьи), — это одно из названий устричного гриба. На западе Украины вешенкой иногда ошибочно называют рядовку серую или фиолетовую, но эти виды не связаны, хотя оба съедобны. Об этом пишет zahid.net.

Как выглядит вешенка

Грибы растут большими кучками, часто срастаясь в веерообразные группы. Шляпки от 3 до 25 см в диаметре, у взрослых — воронковидные или ухообразные с прямым или завернутым краем. Поверхность гладкая, матовая: сначала голубовато- или темно-серая, впоследствии беловатая, желтоватая, пепельные, у зрелых — буроватая или грязноватая. Пластинки нечастые, набегают на ножку, сначала белые, затем серые, в зрелости желто-бурые. Ножка короткая (1-3 см) или отсутствует, искривленная, светлая, но из-за жесткости в пищу не употребляется. Мякоть молодых грибов плотная и мясистая, у старых — твердая, резиновая, поэтому для блюд выбирайте молодые экземпляры.

Читайте также: Не путать с сатанинским: в Карпатах заметили гриб с красной ножкой (фото)

Когда и где искать вешенку

Вешня — древесный гриб, произрастающий на мертвой или ослабленной древесине: в лиственных и смешанных лесах, посадках, садах, парках, даже во дворах. Чаще всего на орехах, тополях, реже на осинах, грабах, ивах. Появляется массово с начала октября по середину декабря — пока нет морозов. Синоптики прогнозируют теплую погоду до 7 декабря, поэтому в выходные еще можно найти вешенки в ближайшем лесу. Интересно, что вешенка – одна из первых, кто появляется весной после таяния снега.

Вешенку также выращивают промышленно, поэтому ее всегда можно купить в супермаркете, но для грибников это не интересно.

Как готовить вешенки

Ведра обыкновенная — съедобный гриб четвертой категории с хорошими пищевыми свойствами. Для блюд выбирайте молодые шляпки: отварите их 10 минут, затем жарьте, тушите, маринуйте или солите. Из вешенок готовят салаты, отбивные, паштеты, котлеты, жарят с картофелем или добавляют в супы.

Напомним, мы уже писали, действительно ли нужно чистить и мыть грибы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!