Утратили военный билет: куда обращаться за восстановлением и какие документы нужны

Утрата или повреждение военного билета не означает, что документ придется оформлять с нуля. Законодательство предусматривает процедуру его выдачи. Для этого следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или командование воинской части — в зависимости от статуса личности, а также подготовить необходимый пакет документов.

Об этом сообщает Новости.LIVE. Порядок повторного оформления военного билета определен соответствующим Положением о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава.

Владельцы документа обязаны обеспечивать надлежащее хранение и контролировать своевременное внесение всех необходимых изменений. Если же военный билет потерян, похищен, поврежден или изменились персональные данные владельца, документ можно оформить повторно.

Новый военный билет выдают в случае:

непригодности документа для дальнейшего использования;

его уничтожение в результате стихийного бедствия;

потери или похищение;

смены фамилии, имени или отчества военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Решение о повторной выдаче военного билета принимает руководитель соответствующего ТЦК и СП на основании личного заявления или рапорта. Исключение составляют только работники Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.

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Куда обращаться при потере документа

Алгоритм действий зависит от того, является ли лицо военнослужащим или состоит на военном учете.

Действующий военнослужащий должен немедленно сообщить об утрате документа непосредственному командиру. Для этого необходимо подать рапорт с объяснением обстоятельств и просьбой выдать новый билет.

Военнообязанные и резервисты должны обратиться в ТЦК и СП по месту военного учета. Вместе с заявлением необходимо предоставить письменное объяснение причин потери документа.

Какие документы нужны

Если военный билет заменяют из-за смены фамилии, имени или отчества, основанием для оформления нового документа является обновленный паспорт гражданина Украины.

В случае потери военного билета по завершении служебного расследования необходимо подать:

заявление или рапорт с объяснением обстоятельств утраты и просьбой выдать новый документ;

паспорт гражданина Украины;

одну матовую фотографию размером 3×4 см без уголка;

поврежден военный билет или его остатки (при наличии);

выписка из приказа о результатах служебного расследования — если документ был потерян.

Следовательно, восстановить военный билет можно в установленном законодательством порядке. Для этого следует обратиться в соответствующий орган, подать заявление и предоставить документы, предусмотренные действующими правилами.

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