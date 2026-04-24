Українська
Цихоцкая Мария

Увольнение военных из армии: какие выплаты получают
Размер выплаты зависит от категории военного, оснований увольнения и продолжительности службы. Источник: Минобороны

Министерство обороны Украины разъяснило порядок начисления единовременной денежной помощи (ОГД) военнослужащим во время увольнения со службы. Размер выплаты зависит от категории военного, оснований увольнения и продолжительности службы.

Об этом сообщает Минобороны. Базой для расчета является месячное денежное довольствие по состоянию на день увольнения. В него не включаются боевые доплаты и разовые выплаты.

Выплаты для контрактников и кадровых военных 50% за каждый год службы без требований к выслуге

Такой размер пособия предусмотрен в случае:

  • увольнение по состоянию здоровья;
  • завершение контракта или отказ от его продления в особый период;
  • отказа заключать новый контракт после демобилизации.

50% за каждый год при наличии 10 лет службы и больше

Выплата предоставляется в случаях:

  • завершение контракта;
  • увольнение по возрасту;
  • сокращение штатов;
  • нарушение условий контракта со стороны командования;
  • семейных обстоятельств;
  • приобретение права на пенсию.

25% за каждый год при наличии 10 лет службы и больше

Такой размер пособия предусмотрен при увольнении:

  • по собственному желанию;
  • по уважительным причинам в мирное время.

Выплаты офицерам по призыву

Офицеры, проходившие службу по призыву, могут получить единовременно 50% месячного денежного довольствия в случае:

  • завершение службы;
  • увольнение по состоянию здоровья;
  • семейных обстоятельств;
  • освобождение из плена;
  • назначение на государственные должности.

Выплаты мобилизованным

Для мобилизованных единовременных пособий составляет 4% месячного денежного довольствия за каждый полный месяц службы, но не менее 25% общей суммы.

Неполные месяцы службы в расчет не включаются.

Когда пособие не выплачивают

ОГО не начисляется в случаях:

  • служебного несоответствия;
  • обвинительного приговора суда;
  • нарушение условий контракта со стороны военнослужащего;
  • коррупционных правонарушений;
  • утраты гражданства.

Прочие возможные выплаты

Кроме единовременной помощи, военнослужащие могут получить:

  • денежное довольствие до дня исключения из списков;
  • компенсацию за неиспользованные отпуска;
  • пособие на оздоровление;
  • компенсацию за вещное имущество.

В Минобороны отмечают, что окончательная сумма выплат зависит от конкретных обстоятельств прохождения службы и причин увольнения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

