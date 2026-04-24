Увольнение военных из армии: какие выплаты получают
Министерство обороны Украины разъяснило порядок начисления единовременной денежной помощи (ОГД) военнослужащим во время увольнения со службы. Размер выплаты зависит от категории военного, оснований увольнения и продолжительности службы.
Об этом сообщает Минобороны. Базой для расчета является месячное денежное довольствие по состоянию на день увольнения. В него не включаются боевые доплаты и разовые выплаты.
Выплаты для контрактников и кадровых военных 50% за каждый год службы без требований к выслуге
Такой размер пособия предусмотрен в случае:
- увольнение по состоянию здоровья;
- завершение контракта или отказ от его продления в особый период;
- отказа заключать новый контракт после демобилизации.
50% за каждый год при наличии 10 лет службы и больше
Выплата предоставляется в случаях:
- завершение контракта;
- увольнение по возрасту;
- сокращение штатов;
- нарушение условий контракта со стороны командования;
- семейных обстоятельств;
- приобретение права на пенсию.
25% за каждый год при наличии 10 лет службы и больше
Такой размер пособия предусмотрен при увольнении:
- по собственному желанию;
- по уважительным причинам в мирное время.
Выплаты офицерам по призыву
Офицеры, проходившие службу по призыву, могут получить единовременно 50% месячного денежного довольствия в случае:
- завершение службы;
- увольнение по состоянию здоровья;
- семейных обстоятельств;
- освобождение из плена;
- назначение на государственные должности.
Выплаты мобилизованным
Для мобилизованных единовременных пособий составляет 4% месячного денежного довольствия за каждый полный месяц службы, но не менее 25% общей суммы.
Неполные месяцы службы в расчет не включаются.
Когда пособие не выплачивают
ОГО не начисляется в случаях:
- служебного несоответствия;
- обвинительного приговора суда;
- нарушение условий контракта со стороны военнослужащего;
- коррупционных правонарушений;
- утраты гражданства.
Прочие возможные выплаты
Кроме единовременной помощи, военнослужащие могут получить:
- денежное довольствие до дня исключения из списков;
- компенсацию за неиспользованные отпуска;
- пособие на оздоровление;
- компенсацию за вещное имущество.
В Минобороны отмечают, что окончательная сумма выплат зависит от конкретных обстоятельств прохождения службы и причин увольнения.
