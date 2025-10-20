В Гонконге грузовой самолет упал в море при посадке: есть погибшие (фото)

Два человека погибли в результате авиакатастрофы, которая произошла рано утром в понедельник в Международном аэропорту Гонконга. Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Emirates при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, вероятно, задел служебный автомобиль и упал в море.

Об этом сообщает South China Morning Post. Инцидент произошел около 3:50 утра по местному времени. Самолет, выполнявший рейс EK9788 из Дубая, не смог своевременно остановиться при посадке на северной полосе. По предварительным данным, он вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с наземным транспортным средством и после этого упал в море.

В результате погибли двое мужчин — 30 и 41 года, находившиеся в поврежденном автомобиле. Сначала их считали пропавшими без вести, однако спасатели обнаружили тела во время поисковой операции. Младший из мужчин был найден около 5:55 утра, старший был доставлен в больницу Северного Лантау, где медики констатировали смерть в 6:26 утра.

Члены экипажа грузового самолета не пострадали.

Авария повлекла за собой значительные перебои в работе одного из крупнейших аэропортов мира — северную взлетно-посадочную полосу закрыли, а в течение понедельника отменили по меньшей мере 12 грузовых рейсов.

Власти Гонконга уже начали расследование причин инцидента. Представитель Бюро транспорта и логистики подчеркнул, что безопасность полетов остается приоритетом, а Управление по расследованию авиационных событий проводит тщательную проверку обстоятельств катастрофы.

"Департамент гражданской авиации и Администрация аэропорта Гонконга сотрудничают, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу аэропорта", - отметил спикер.

