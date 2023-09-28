В Иудейской пустыне обнаружили уникальный византийский псалом (фото)

Команда археологов Еврейского университета, работавшая в крепости Горкания в Иудейской пустыне близ Иерусалима, обнаружила псалом из Нового Завета. Фрагмент священного письма уникален и написан на греческом языке.

Сообщество византийских христианских монахов, основанное в 5 веке нашей эры, вероятно, ответственно за адаптированную надпись 86 Псалма. Об этом сообщает THE TIMES OF ISRAEL.

Греческая надпись гласит: "Иисус Христос, храни меня, потому что я беден и нищ. Береги мою жизнь, ибо я верен тебе". В оригинальном еврейском псалме, известном как "Молитва Давида", первая часть звучит так: "Выслушай меня, Господи, и отвечай мне".

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Кроме псалма, неподалеку найдена похожая надпись, еще ожидающая анализа. Это, вероятно, единственные надписи греческих псалмов койне, найденные на камне, а не на пергаменте или других материалах, отметили археологи.

Крепость Горкания происходит от династии Хасмонеев (II–I век до н. э.) и расположена на вершине 200-метрового холма, выровненного для размещения зданий, являющихся частью серии пустынных крепостей на вершине холма. Позже царь Ирод значительно расширил и отремонтировал крепость, как это было с известными местами Масада и Иродиум.

Также при раскопках было найдено небольшое золотое кольцо диаметром около 1 сантиметра с бирюзовым камнем с надписью на арабском языке "Машаллах" (так было пожелано Богом).

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