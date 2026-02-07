В каких случаях уход за родителями жены не предоставит права на отсрочку: объяснение юриста

Наличие отсрочки от мобилизации из-за ухода за близкими родственниками — одно из самых распространенных оснований, предусмотренных законом. Однако многие ошибочно полагают, что уход за родителями жены автоматически дает такое право.

На самом деле ситуация более сложная: ключевую роль играет наличие других родственников, которые теоретически могут взять на себя уход. Об этом на портале " Юристы.UA " подробно объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Можно ли оформить отсрочку по уходу за тестем/тещей

Теоретически да, но только при условии, что нет других трудоспособных родственников, которые могли бы осуществлять уход.

Законодательство (п. 11 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации") разрешает отсрочку военнообязанному, который осуществляет постоянный уход за нуждающимся лицом за заключением МСЭК или ЛКК. При этом:

сиделец должен проживать вместе с подопечным или обеспечивать постоянный уход;

не должно быть других лиц, которые могли бы взять на себя эту обязанность (супруга/супруг, совершеннолетние дети, братья/сестры и т.п.).

Реальный пример по практике

К юристу обратился военнообязанный мужчина, который хотел оформить отсрочку по уходу за отцом своей жены. Он объяснил, что тесть нуждается в постоянном постороннем уходе.

Однако выяснилось, что:

тесть состоит в зарегистрированном браке (т.е. имеет жену);

у тестя есть две дочери, одна из которых проходит военную службу в ВСУ.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил:

"К сожалению, в такой ситуации отсрочку получить не удастся. Отец жены имеет жену и двух дочерей, которые по закону являются близкими родственниками и могут осуществлять уход. Наличие жены и дочерей автоматически исключает возможность оформить отсрочку на зятя".

Главный принцип: отсутствие других сидетелей

Отсрочка по уходу (как за собственными родителями, так и за родителями жены) возможна только тогда, когда:

нет других трудоспособных родственников первой очереди (супруга/супруг, совершеннолетние дети, братья/сестры);

имеющиеся родственники не могут осуществлять уход (например, из-за собственной инвалидности, военной службы, проживания в другом городе/стране и т.п.);

есть медицинское заключение (МСЭК или ЛКК) о необходимости постоянного постороннего ухода.

Если хоть один из этих родственников существует и теоретически может ухаживать, ТЦК откажет в отсрочке.

