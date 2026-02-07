В каких случаях уход за родителями жены не предоставит права на отсрочку: объяснение юриста
Наличие отсрочки от мобилизации из-за ухода за близкими родственниками — одно из самых распространенных оснований, предусмотренных законом. Однако многие ошибочно полагают, что уход за родителями жены автоматически дает такое право.
На самом деле ситуация более сложная: ключевую роль играет наличие других родственников, которые теоретически могут взять на себя уход. Об этом на портале " Юристы.UA " подробно объяснил адвокат Юрий Айвазян.
Можно ли оформить отсрочку по уходу за тестем/тещей
Теоретически да, но только при условии, что нет других трудоспособных родственников, которые могли бы осуществлять уход.
Законодательство (п. 11 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации") разрешает отсрочку военнообязанному, который осуществляет постоянный уход за нуждающимся лицом за заключением МСЭК или ЛКК. При этом:
- сиделец должен проживать вместе с подопечным или обеспечивать постоянный уход;
- не должно быть других лиц, которые могли бы взять на себя эту обязанность (супруга/супруг, совершеннолетние дети, братья/сестры и т.п.).
Реальный пример по практике
К юристу обратился военнообязанный мужчина, который хотел оформить отсрочку по уходу за отцом своей жены. Он объяснил, что тесть нуждается в постоянном постороннем уходе.
Однако выяснилось, что:
- тесть состоит в зарегистрированном браке (т.е. имеет жену);
- у тестя есть две дочери, одна из которых проходит военную службу в ВСУ.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил:
"К сожалению, в такой ситуации отсрочку получить не удастся. Отец жены имеет жену и двух дочерей, которые по закону являются близкими родственниками и могут осуществлять уход. Наличие жены и дочерей автоматически исключает возможность оформить отсрочку на зятя".
Главный принцип: отсутствие других сидетелей
Отсрочка по уходу (как за собственными родителями, так и за родителями жены) возможна только тогда, когда:
- нет других трудоспособных родственников первой очереди (супруга/супруг, совершеннолетние дети, братья/сестры);
- имеющиеся родственники не могут осуществлять уход (например, из-за собственной инвалидности, военной службы, проживания в другом городе/стране и т.п.);
- есть медицинское заключение (МСЭК или ЛКК) о необходимости постоянного постороннего ухода.
Если хоть один из этих родственников существует и теоретически может ухаживать, ТЦК откажет в отсрочке.
