В каких условиях ветеран может получить жилой ваучер на 2 миллиона гривен
Государство ввело новый механизм жилищной поддержки для ветеранов, потерявших жилье или вынужденных покинуть временно оккупированные территории. Речь идет о жилом ваучере — электронном сертификате номиналом 2 миллиона гривен, который можно использовать для покупки квартиры на вторичном рынке, инвестировании в новостройку или оформлении ипотечного кредита без собственных финансовых взносов.
Прием заявок стартует с 1 декабря 2025 года. В то же время, претендент должен отвечать всем требованиям программы одновременно — невыполнение хотя бы одного критерия может стать основанием для отказа. Об этом сообщает " Действие ".
Кто может претендовать на ваучер
Подать заявку имеют право ветераны, которые:
- имеют статус внутриперемещенного лица;
- получили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны как во время АТО/ООС, так и после начала полномасштабного вторжения;
- были зарегистрированы на временно оккупированной территории;
- проживают на подконтрольной Украине территории и не владеют жильем (исключение — жилье в зоне активных боевых действий или объект с непогашенной ипотекой).
Отдельным условием является отсутствие участия в программе "Восстановление" и каких-либо других государственных жилищных инициатив. Эти ограничения относятся также к членам семьи — супругам и детям. Если кто-то из них уже получал жилищную помощь, ваучер не предоставляется.
В то же время, программа не предусматривает компенсации за жилье, оставленное на временно оккупированных территориях, и не требует отказа от права собственности на него. Дополнительные проверки состояния такого имущества не будут производиться.
Как подать заявление
Весь процесс оформления происходит онлайн и занимает всего несколько минут. Главное – убедиться, что приложение "Действие" обновлено.
Алгоритм подачи заявки таков:
- Войти в приложение "Действие" и перейти в раздел "Сервисы".
- Выбрать категорию "Услуги для ВПЛ" и нажать "Заявление на жилищный ваучер".
- Проверить данные о составе семьи, которые автоматически подтянутся из реестров, и при необходимости внести коррективы.
- Получить согласие второго супруга — через уведомления, ссылки или QR-код.
- Заполнить заявление и подписать его с помощью Действия.
После подачи заявки будет рассматриваться специальная комиссия. Результат будет отправлен в виде сообщения в приложении.
Как использовать ваучер
Средства по ваучеру не выплачиваются наличными. Государство перечисляет их непосредственно продавцу недвижимости или банка – в случае оформления ипотеки.
Ваучер разрешено направить на:
- приобретение готового жилья;
- инвестирование в строительство новостройки;
- погашение части ипотечного кредита
Если в одной семье несколько ветеранов со статусом ВПЛ, их ваучеры можно объединить, что позволяет приобрести жилье большей площади.
