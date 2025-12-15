В каких условиях ветеран может получить жилой ваучер на 2 миллиона гривен

Государство ввело новый механизм жилищной поддержки для ветеранов, потерявших жилье или вынужденных покинуть временно оккупированные территории. Речь идет о жилом ваучере — электронном сертификате номиналом 2 миллиона гривен, который можно использовать для покупки квартиры на вторичном рынке, инвестировании в новостройку или оформлении ипотечного кредита без собственных финансовых взносов.

Прием заявок стартует с 1 декабря 2025 года. В то же время, претендент должен отвечать всем требованиям программы одновременно — невыполнение хотя бы одного критерия может стать основанием для отказа. Об этом сообщает " Действие ".

Кто может претендовать на ваучер

Подать заявку имеют право ветераны, которые:

имеют статус внутриперемещенного лица;

получили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны как во время АТО/ООС, так и после начала полномасштабного вторжения;

были зарегистрированы на временно оккупированной территории;

проживают на подконтрольной Украине территории и не владеют жильем (исключение — жилье в зоне активных боевых действий или объект с непогашенной ипотекой).

Отдельным условием является отсутствие участия в программе "Восстановление" и каких-либо других государственных жилищных инициатив. Эти ограничения относятся также к членам семьи — супругам и детям. Если кто-то из них уже получал жилищную помощь, ваучер не предоставляется.

В то же время, программа не предусматривает компенсации за жилье, оставленное на временно оккупированных территориях, и не требует отказа от права собственности на него. Дополнительные проверки состояния такого имущества не будут производиться.

Как подать заявление

Весь процесс оформления происходит онлайн и занимает всего несколько минут. Главное – убедиться, что приложение "Действие" обновлено.

Алгоритм подачи заявки таков:

Войти в приложение "Действие" и перейти в раздел "Сервисы". Выбрать категорию "Услуги для ВПЛ" и нажать "Заявление на жилищный ваучер". Проверить данные о составе семьи, которые автоматически подтянутся из реестров, и при необходимости внести коррективы. Получить согласие второго супруга — через уведомления, ссылки или QR-код. Заполнить заявление и подписать его с помощью Действия.

После подачи заявки будет рассматриваться специальная комиссия. Результат будет отправлен в виде сообщения в приложении.

Как использовать ваучер

Средства по ваучеру не выплачиваются наличными. Государство перечисляет их непосредственно продавцу недвижимости или банка – в случае оформления ипотеки.

Ваучер разрешено направить на:

приобретение готового жилья;

инвестирование в строительство новостройки;

погашение части ипотечного кредита

Если в одной семье несколько ветеранов со статусом ВПЛ, их ваучеры можно объединить, что позволяет приобрести жилье большей площади.

