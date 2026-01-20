В Киеве изменили график движения метро: как будут курсировать поезда

Как отмечается, движение поездов на красной линии будет начинаться на участке между станциями "Академгородок" и "Арсенальная".

Интервал между поездами составит около 4,5–5 минут. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

После объявления отбоя воздушной тревоги для сообщения между левым и правым берегами Днепра планируется запуск двух поездов на маршруте "Левобережная" – "Арсенальная". Движение будет производиться с учетом текущего состояния электроснабжения, ориентировочный интервал — 20–25 минут. При этом поезда будут проезжать станции Гидропарк и Днепр без остановок.

На зеленой линии во время воздушной тревоги движение организуют по следующему графику: — между станциями "Сырец" и "Выдубичи" поезда будут курсировать с интервалом около 7 минут; — на отрезке "Осокорки" – "Красный хутор" интервал будет ориентировочно 10 минут.

В то же время на синей линии метрополитена движение поездов будет происходить в обычном режиме, без изменений.

В КГГА добавили, что актуальную информацию о корректировке движения будут транслировать на станциях метро, а также будут публиковать на официальных страницах городских властей и Киевского метрополитена.

Напомним, армия РФ атаковала Киев дронами и ракетами.

