В российском Омске бушевал пожар на 'Механическом заводе': подробности (фото, видео)

Днем 12 декабря в Орске (Оренбургская область России) раздался мощный взрыв, за которым последовал большой пожар на территории машиностроительного завода. Очевидцы сообщали о серии взрывов — не менее семи — и пролетах дронов.

По данным Telegram-каналов Astra и Exilenova+, поражение потерпела стратегическая точка - АО "Механический завод", производящее более 50% артиллерийских гильз определенных калибров и комплектующие для РСЗО. В сети появились видео с "грибовидным" столбом дыма над предприятием и удушающим "химическим запахом" в городе. Завод, основанный в 1941 году, занимает 54 га вблизи границы с Казахстаном и снабжает продукцию нефтегазовыми гигантами РФ, как "Татнефть" или "Славнефть" (чей НПЗ в Ярославле атаковали в ту же ночь).

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Около 10:00 по Киеву Astra констатировала: "Большой пожар на машиностроительном заводе. Местные жители сообщают о возгорании в цехе. Власть молчит".

МЧС России за полчаса "успокоило": "Ликвидация пожара на промышленном объекте. Работают 29 пожарных и 9 единиц техники. Погибших нет, производство не нарушено". Предыдущий инцидент на заводе произошел в июле 2025-го - официально "возгорание растворителя".

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!