В Украине дорожает один из ингредиентов борщового набора: сколько стоит

Украинский рынок корнеплодов фиксирует заметное удорожание столовой свеклы. За последнюю неделю отпускные цены от фермеров поднялись в среднем на 15%.

В настоящее время свекла продается в диапазоне 6–11 грн/кг — это существенно выше, чем в конце предыдущей недели. Об этом пишет East Fruit.

Почему свекла дорожает именно сейчас

Основные причины роста цен:

рост торговой активности - свеклу активно покупают как крупные оптовые компании, так и розничные сети;

- свеклу активно покупают как крупные оптовые компании, так и розничные сети; ограниченное предложение — многие хозяйства сознательно воздерживаются от активных продаж, ожидая дальнейшего удорожания;

— многие хозяйства сознательно воздерживаются от активных продаж, ожидая дальнейшего удорожания; истощение дешевой некондиционной продукции — продажи из необорудованных хранилищ практически завершились.

Все это создает дефицит качественной моркови на рынке, что позволяет производителям основания повышать цены.

Сравнение с прошлым годом

Несмотря на текущий рост, свекла в Украине все еще стоит в среднем на47% дешевле, чем за аналогичный период 2025 года. Это связано с большими запасами и более стабильным предложением в прошлом сезоне.

Прогноз на ближайшие недели

Аналитики EastFruit считают нынешнее удорожаниевременным явлением. Если цены продолжат расти, это будет мотивировать фермеров выводить на рынок больше продукции из хранилищ.

"Увеличение предложения, вероятно, приведет к стабилизации или даже снижению цен в ближайшие недели", - подытожили эксперты.

Зима и начало весны 2026 года остаются непредсказуемым периодом цен на овощи из-за энергетического кризиса и сезонного сокращения предложения. Свекла уже стала одним из лидеров роста, но ситуация может быстро измениться, если фермеры начнут массово распродавать запасы.

