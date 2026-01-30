В Украине дорожает популярный овощ: сколько стоит

В конце января 2026 года тепличные огурцы в Украине стали заметно дороже из-за дефицита качественной продукции. Большинство тепличных комбинатов уже завершило сезон текущего оборота, что привело к сокращению предложения. В то же время, стабильный спрос от розничных сетей поддерживает высокие цены.

По состоянию на середину января тепличные комбинаты предлагают огурцы по 85–110 грн/кг — это в среднем на 10% дороже недели назад. сообщают аналитики EastFruit.

Эксперты отмечают, что спрос остается стабильным, а качественной продукции на рынке становится меньше. Многие комбинаты перешли на техническую паузу или готовятся к новому обороту, усугубляющему дефицит.

Несмотря на текущий рост, тепличные огурцы все еще дешевле по меньшей мере на 10%, чем за аналогичный период 2025 года. Это связано с большим объемом предложения в прошлом сезоне и более стабильными условиями импорта.

Экономист Владимир Чиж прогнозирует, что в канун рождественско-новогодних праздников цены на ключевые овощи - картофель, помидоры, огурцы, капусту - могут неоднократно пересматриваться в сторону повышения.

"Перед праздниками спрос на овощи традиционно растет, а предложение уже ограничено. Поэтому следует ожидать постепенного удорожания, особенно тепличной продукции и импортных позиций", — пояснил эксперт.

Почему огурцы дорожают именно сейчас

Основные причины:

завершение сезона текущего оборота в большинстве тепличных хозяйств;

дефицит качественных огурцов на рынке;

стабильный спрос от супермаркетов и HoReCa;

рост расходов на электроэнергию, отопление и логистику для хранения и перевозки.

