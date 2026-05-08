В Украине дорожает популярный овощ: сколько стоит

В Украине дорожает прошлогодняя морковь – запасы овощей в хранилищах местных хозяйств стремительно сокращаются. Поэтому на рынке уже ощущается дефицит качественной продукции.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Несмотря на ограниченное предложение, спрос на морковь остается стабильным. Именно поэтому производители, еще имеющие остатки корнеплодов, начали повышать отпускные цены.

Стоимость моркови на украинском рынке колеблется в пределах 9–16 грн за килограмм. В среднем это на 22% больше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты отмечают, что сезонное сокращение запасов к концу весны традиционно активизирует торговлю овощами. Подобная ситуация наблюдается почти каждый год.

В то же время аналитики обращают внимание: хотя цены и растут, они все еще существенно ниже, чем в прошлом. Для сравнения, в этот же период прошлого года качественная морковь стоила в среднем в 3,2 раза дороже, чем сейчас.

