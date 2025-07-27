В Украине фиксируется худший урожай пшеницы за последние 10 лет: как это повлияет на стоимость хлеба

В 2025-м году в Украине зафиксирован худший урожай пшеницы за десятилетие – ключевыми причинами стали неблагоприятные погодные условия, в частности заморозки, град и затяжные дожди, которые существенно сократили объем собранного зерна. Эксперты прогнозируют, что следствием станет повышение средних цен на хлеб и изделия из муки примерно на четверть в течение года.

Об этом в комментарии для "Новости.LIVE" рассказал председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич. По его словам, весна принесла фермерам заморозки, которые уничтожили десятки тысяч гектаров озимых.

После этого часть засеянных площадей пришлось пересевать. Однако вскоре новые ливни, сопровождаемые градом, принесли дополнительные потери, особенно в южных областях страны. Совокупное влияние этих погодных условий существенно сократило прогнозируемые объемы урожая – и это коснулось не только пшеницы, но и других ключевых культур, таких как кукуруза и ячмень.

По словам Томича, за последние четыре недели стоимость тонны пшеницы подскочила с менее чем 8 000 до почти 9 000 гривен. По его мнению, такая тенденция сохранится. При этом объем экспортных поставок пшеницы может сократиться до 15 миллионов тонн – показатель, заметно ниже по сравнению с прошлыми годами.

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Несмотря на это, внутренние поставки продовольственной пшеницы будут обеспечены. Однако в годовом измерении цены на хлеб, муку и другие мучные продукты могут вырасти на 25%.

Аграрии, которые надеялись на кукурузу как на способ возместить убытки, также столкнулись с проблемами. Хотя ранние сроки посева позволили спасти часть урожая, сильные дожди и град в июне-июле существенно снизили прогнозы экспорта с 24 миллионов тонн до неопределенного уровня. Сейчас кукуруза на внутреннем рынке стоит около 9 600 грн за тонну, но цена может меняться из-за общего дефицита продукции.

В то же время цены на масло на внутреннем рынке будут оставаться стабильными, несмотря на повышение стоимости масличного зерна. Однако в августе, во время сезона консерваций, возможны незначительные колебания цены в пределах нескольких гривен. Что касается сои и рапса, аграрии активно пытаются экспортировать эти культуры до возможного введения пошлин, что также может сказаться на стоимости.

Аналитик УКАБ Максим Гопка подчеркнул, что цены на молочную продукцию остаются сравнительно стабильными. Однако мясо может подорожать осенью, когда начнется сезонная подготовка к зиме. Аналогично, цены на яйца вырастут уже в сентябре из-за сокращения предложения.

Между тем этим летом традиционные овощи для борща – картофель, свекла, капуста и морковь – постепенно дешевеют. Ожидается, что самые низкие цены будут в августе-сентябре. Однако, по словам Томича, осенью цены могут вырасти из-за нехватки рабочей силы на полях и последствий стихийных бедствий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине резко изменились цены на самый популярный овощ.

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