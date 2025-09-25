В Украине хотят изменить правила аренды квартир и домов: какой закон готовят нардепы

В Украине хотят ввести новый вид аренды жилья с возможностью выкупа. Однако такая норма не будет касаться всей недвижимости. Ожидается, что она будет доступна только для социального жилья, причем право на выкуп можно будет получить после 10 лет проживания в нем.

Как сообщила народный депутат Елена Шуляк ("Слуга народа") в комментарии для OBOZ.UA, в Украине активно разрабатывается правительственный законопроект № 12377 "Об основных принципах жилищной политики", который должен предусматривать возможность аренды с правом выкупа. Сейчас документ готовят ко второму чтению.

По словам депутата, предполагается, что ежемесячные арендные взносы в течение 10 лет будут зачисляться в стоимость жилья. Таким образом, по завершении аренды можно будет приобрести эту недвижимость.

Однако цена выкупа жилья не будет ниже стоимости нового социального жилья, которое должно стать его заменой. То есть жители, например, старых домов, будут платить за квартиры так, как если бы это были новостройки.

Читайте также: В Украине массово подорожала аренда квартир: где цены выросли больше всего

Как пояснила Шуляк, такая модель аренды с правом выкупа обусловлена тем, что средства, полученные от выкупа арендованного жилья, будут направляться в специальный фонд. Эти деньги будут использованы для строительства нового социального жилья. То есть, покупая готовое жилье для себя, украинцы фактически будут финансировать создание нового жилья для других.

Что представляет собой социальное жилье

Елена Шуляк отметила, что важной частью законопроекта является создание Фонда социального жилья, который будет включать как государственное, так и муниципальное жилье. Такое жилье будет предоставляться на временной основе:

в социальную аренду, когда расходы на аренду не будут превышать 25-30% от дохода семьи;

в качестве служебного жилья.

Фонд будет пополняться, как ожидается, преимущественно за счет зданий, находящихся на балансе государства и местных общин. Однако перед этим необходимо провести инвентаризацию этого жилья, в частности недостроев, которых, по словам нардепа, в Украине сотни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!