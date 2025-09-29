В Украине изменили правила поверки счетчиков воды: о чем идет речь

В Украине с начала этого года были введены новые правила контроля за счетчиками воды в многоквартирных домах. Они предусматривают регулярные проверки работы приборов учета и контроль достоверности показателей, представляемых потребителями.

Об этом сообщает издание " На пенсии ". Теперь проверки будут проводиться раз в три месяца. Представители коммунальных предприятий получили право доступа к счетчикам, а жильцы обязаны его обеспечить. Сообщения о визите будут поступать заранее – под роспись, заказным письмом, SMS или другим способом, подтверждающим получение. Если владелец квартиры не может присутствовать в указанное время, он должен в течение трех дней сообщить об этом коммунальщикам и согласовать другую дату проверки.

При отказе в доступе к счетчику поставщик воды может перевести потребителя на оплату по общим нормам, а не по фактическим показателям, а также инициировать административные санкции.

В то же время, в период действия военного положения и еще три месяца после его завершения проверки могут быть отсрочены. По истечении этого срока коммунальные службы вернутся к полноценному контролю. Если житель без уважительных причин не допустит контролеров, ему могут начислять оплату по нормам потребления или наложить штраф.

