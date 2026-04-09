В Украине подешевел популярный овощ: сколько стоит

Украинские тепличные хозяйства снизили цены на огурцы: сейчас их продают в пределах 125–165 грн за килограмм, что примерно на 10% дешевле недели назад. Причиной такого удешевления явился резкий рост предложения.

Об этом пишет EastFruit. Из-за увеличения объемов продукции производители вынуждены постепенно пересматривать цены в направлении снижения.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Участники рынка объясняют тенденцию также снижением спроса, который остается сдержанным из-за все еще высоких цен на тепличные овощи. В то же время урожайность выросла благодаря благоприятной погоде, что еще больше насытило рынок.

Дополнительное давление на цены создает импорт: более дешевые огурцы из-за границы стабильно поступают в продажу и обычно стоят до 100 грн за килограмм.

Несмотря на нынешнее удешевление, тепличные огурцы в Украине все еще примерно на четверть дороже, чем в этот период в прошлом году.

Напомним, в Украине подорожали яйца.

