В Украине подорожал популярный продукт: сколько стоит

В Украине цены на сливочное масло остаются неустойчивыми. После непродолжительного роста стоимость продукции от производителей снова снизилась – причиной стали избыток товара на рынке и сокращение экспорта. В то же время в супермаркетах эти изменения пока почти не ощутимы: упаковка брендового масла весом 180 г с жирностью 72–73% продается в среднем за 112–120 грн. Поставщики не спешат снижать цены, ведь часто удерживают продукцию на складах в расчете на возможное удорожание.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков InfAgro. Эксперты объясняют удешевление в оптовом сегменте сразу несколькими факторами. Во-первых, в Украине растут объемы производства, в то время как спрос остается примерно на том же уровне. Во-вторых, аналогичная ситуация наблюдается и на европейских рынках, где также увеличивают выпуск продукции. Это давит на экспортные цены, которые обычно выше внутренних и обеспечивают производителям дополнительную прибыль.

В результате предложение превышает спрос: часть масла скапливается на складах, но производители не спешат его реализовывать, ожидая более выгодной ценовой ситуации.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Цены в супермаркетах

По состоянию на 7 апреля средняя стоимость масла "Яготинское 73%" (180 г) составляет около 114,6 грн., хотя цены могут отличаться в зависимости от сети:

Фора – от 89,9 грн по акционному предложению (обычная цена около 115 грн)

АТБ - 111,9 грн

Varus - 111,9 грн

Сильпо - около 119 грн

Auchan - 114,6 грн

Эко-маркет - 114,6 грн

Metro - 115 грн

Novus - 115 грн

Напомним, в Украине подорожали яйца.

