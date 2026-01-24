В Украине продолжает расти в цене популярный продукт: сколько стоит

Цены на куриные яйца в украинских супермаркетах снова пошли вверх. Подорожание коснулось всех популярных марок и фасовок, причем новые ценники появились буквально через несколько дней.

По сравнению со средними показателями за декабрь 2025 года по состоянию на 22 января стоимость всех видов куриных яиц выросла. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Как изменились цены в магазинах

Десяток яиц "Наседка" С1, который в декабре в среднем стоил 82,66 грн, сейчас продают уже по 83,95 грн. Аналогичная динамика и в продукции Ясенсвит С1: если раньше 10 штук обходились покупателям в 81,70 грн, то теперь средняя цена поднялась до 82,16 грн.

Выросла стоимость и больших упаковок. Так, 18 яиц "Ясенсвит" С1 в декабре стоили 136,26 грн, а сейчас около 138,75 грн. Упаковка из 30 яиц подорожала с 248,64 до 251,10 грн.

Почему яйца продолжают дорожать

Экономист Владимир Чиж ранее отмечал, что тенденция к росту цен на яйца сохранится и дальше. По его словам, в 2025 году этот продукт продемонстрировал одно из самых высоких годовых подорожаний среди базовых продуктов — почти на 90%.

Специалист прогнозирует, что в 2026 году яйца могут прибавить в цене еще не менее 15%. Причинами он называет существенное увеличение затрат на электроэнергию, удорожание кормов для птицы, а также логистические сложности.

Как подчеркивает эксперт, ключевыми факторами формирования цен на украинском рынке остаются сезонность, себестоимость кормов и транспортные расходы — именно они и влекут за собой заметные колебания стоимости куриных яиц.

