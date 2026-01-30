В Украине растет стоимость популярного напитка: сколько стоит

В феврале 2026 года на украинском рынке молока ожидается спорная ценовая динамика. Закупочная стоимость сырья для производителей снизится, в то время как цены на молочные продукты для потребителей в магазинах пойдут вверх.

Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус в комментарии для " Главреда ". По словам эксперта, на ценообразование влияет сразу несколько факторов. Среди ключевых — сокращение поголовья крупного рогатого скота, удорожание производственных затрат, энергетические риски, связанные с отключениями электроэнергии, а также ослабление гривны.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Как прогнозирует Свиноус, в феврале закупочные цены на молоко снизятся и составят:

молоко экстрасорта - около 15,05 грн за килограмм (минус 0,15 грн);

высшего сорта – 14,30 грн/кг (снижение на 0,5 грн);

первого сорта - 14,05 грн/кг (минус 0,25 грн).

В то же время потребители ощутят подорожание основных молочных продуктов на полках магазинов. Ожидается, что розничные цены вырастут до следующих уровней:

сметана 20% жирности – примерно 154 грн/кг (плюс 8 грн);

молоко 2,5% - около 44,5 грн/кг (плюс 2,5 грн);

сливочное масло 72,5% - ориентировочно 370,5 грн/кг (удорожание на 10 грн).

Эксперт отмечает, что дополнительное давление на цены оказывают расходы предприятий на генераторы и альтернативные источники электроэнергии, а также валютные колебания. В то же время, низкая покупательная способность населения не дает ценам расти слишком резко.

Комментируя общую ситуацию на продовольственном рынке, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отдельно остановился на стоимости яиц. По его оценке, подорожание на уровне около 10% возможно только в случае повышения тарифов на электроэнергию. Пока же рынок остается относительно стабильным, и предпосылок для резкого скачка цен эксперт не видит.

Напомним, в Украине подорожала рыба.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!