В Украине упала цена на популярную ягоду: сколько стоит

В Украине набирает обороты сезон херсонских арбузов. Хотя из-за прохладной весны сбор урожая стартовал почти на месяц позже, фермеры уже активно поставляют продукцию на рынки.

Из-за роста предложения цены быстро снижаются — арбузы можно приобрести от 12 грн за килограмм, тогда как в начале июля они стоили почти втрое дороже. Об этом свидетельствуют данные видеообзора киевского оптового рынка "Столичный". Производители прогнозируют, что в пик сезона стоимость может опуститься до 10 грн/кг.

Какова ситуация на Херсонщине

В этом году под бахчевые культуры в Херсонской области отвели около 1,5 тысяч гектаров. Оптовые покупатели самостоятельно приезжают в фермерские хозяйства, где в начале сезона арбузы весом от 5 кг продавали по 10 грн за килограмм для дальнейшей реализации в других регионах.

На отдельных полях выращивают и крупноплодные гибриды, масса которых достигает 15-17 кг.

Фермеры отмечают, что урожай нужно убирать без задержек. Если спелые арбузы остаются на поле под палящим солнцем даже несколько дней, они начинают терять свои товарные качества. В то же время, своевременно собранная продукция может сохранять свежесть и пригодность к продаже до трех недель.

Как изменились оптовые цены

По состоянию на 27 июля ранние арбузы херсонских сорта Luzitana F1 на рынке "Столичный" продавали по 11 грн/кг оптом и по 12 грн/кг в розницу.

Еще 22 июля цены на эту башню составляли 15–17 грн/кг, а в начале месяца за него просили около 40 грн за килограмм.

Растет количество предложений и на платформе EastFruit Trade Platform, где арбузы стали популярной категорией среди продавцов. Здесь цены также существенно снизились – до 13–15 грн/кг. По прогнозам стоимость продукции непосредственно в фермерских хозяйствах в ближайшее время может стабилизироваться на уровне около 10 грн за килограмм.

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Сколько арбузы стоят в супермаркетах

Мониторинг цен в крупнейших торговых сетях показывает, что на 28 июля арбузы продаются в среднем по 19–25 грн за килограмм.

Актуальные цены в супермаркетах:

"Фора" - 19,40 грн/кг;

"Сельпо" - 25,00 грн/кг;

Novus - 19,99 грн/кг по акции (обычная цена - 24,99 грн/кг);

Auchan - 19,90 грн/кг;

Varus - 18,90 грн/кг.

Эксперты ожидают, что при увеличении объемов нового урожая цены продолжат постепенно снижаться.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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