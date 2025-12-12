В Украине упала цена на популярный овощ: какая стоимость килограмма

На этой неделе тепличные огурцы продаются по 90–120 грн/кг — в среднем на 10% дешевле, чем на прошлой неделе. Продавцы вынуждены снижать цены из-за слабого спроса, нетипичного для начала декабря.

Оптовые компании и розничные сети отказываются от крупных партий ссылаясь на медленный сбыт. На складах скапливаются запасы, качество которых ухудшается. Об этом сообщает EastFruit.

Теперь огурцы дороже на 13%, чем год назад. Операторы рынка считают ситуацию временной и не исключают возобновления роста цен на следующей неделе.

