В Украине выросла стоимость птицы: какая цена за килограмм

В начале недели оптовые цены на мясо в Украине выросли на отдельных позициях, в то время как курятина существенно подешевела. Телятина показала умеренный рост: грудинка поднялась на 5 до 185 грн/кг, лопатка — на 10 до 365 грн/кг, вырезка — на 10 до 880 грн/кг. Индейка тоже подорожала: филе – до 279 грн/кг (+4 грн), бедро – до 245 грн/кг (+6 грн), голень – до 125 грн/кг (+8 грн).

Наибольший скачок утки: тушка пекинской породы выросла на 20 грн до 199 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные сайта "Столичного рынка".

Курятина, напротив, упала в цене: тушка – до 99 грн/кг (-16 грн), филе – до 171 грн/кг (-24 грн), крылышки – до 79 грн/кг (-20 грн). Свинина стабильная, сало подешевело до 210 грн/кг (-10 грн).

Традиционный ужин из двенадцати блюд обойдется среднестатистической семье в 1374 грн – без изменений по сравнению с 2024-м. Самые дорогие: жареная рыба, кутья, компот. Меню включает кутью, узвар, винегрет, вареники (с картофелем, капустой, вишнями), тушеную капусту, постный борщ с фасолью, жареный картофель и овощи.

На прошлой неделе подорожали овощи и фрукты: картофель – 9–12 грн/кг, капуста – 8–10 грн/кг, огурцы – 90–160 грн/кг (максимум за 8 лет). Эксперт Денис Марчук прогнозирует: блекауты поднимут цены на продукты до 30%, особенно молочку и мясо из-за охлаждения.

