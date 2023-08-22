В украинском языке нет слова 'скурпулезный': объяснение исследователя языка

Нередко люди неправильно пишут и произносят слова, тем самым портя язык. В частности, это касается слова "скурпулезный".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, почему такого слова не существует. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"То, что требует особой точности, называем "скрупулезный". Мой опыт показывает, что многие люди неправильно пишут это слово. Обратите внимание, не "скурпулезный", а "скрупулезный", – отметил он.

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Языковед указал, что слово "скрупул" происходит из латыни и означает маленький острый камешек. Кроме того, это слово означало еще и единицу веса.

Также он объяснил значение слов "копіткий" и "кропіткий". Оба описывают то, что требует много внимания, времени, усилий и терпения.

Близким к этим прилагательным является слово "клопітливий", которое происходит от слова "клопіт". Также есть близкое слово "ретельний".

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