В Украину идет новый циклон: где ожидать дожди и грозы

В понедельник, 18 мая, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и сильными осадками. Больше всего непогода затронет северные и отдельные центральные области.

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что день начнется с довольно теплой погоды. В большинстве регионов температура воздуха днем составит +20…+24 градуса, а в Луганской, Харьковской и Сумской областях воздух прогреется до +25 градусов.

Впрочем, почти по всей стране прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Без существенных осадков, по словам синоптикини, останется только северо-восток Украины. В Киеве также ожидается дождь и возможная гроза, температура днем будет достигать около +20 градусов.

По информации Украинского гидрометцентра, в ночные часы в северных областях местами возможны сильные дожди. Грозы прогнозируют во многих регионах, а ночью и утром на востоке, юго-востоке, Закарпатье и в Карпатах кое-где образуется туман.

Ветер будет преобладать на северо-западе со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов, днем – в пределах +18…+23, а в восточных областях местами до +26 градусов.

Синоптики отмечают, что, несмотря на дискомфорт, майские дожди важны для аграрного сектора и пополнения запасов влаги в почве. По словам синоптика Виталия Постриганя, погода в Украине постепенно переходит на летний режим. Уже в начале недели над Туранской низменностью и Каспийским морем сформируется новый циклон, который принесет теплый и влажный воздух.

Поэтому в стране сохранится переменная погода с периодическими ливнями и локальными грозами. В то же время, температурные показатели уже будут напоминать лето — днем ожидается +21…+26 градусов. По предварительным прогнозам, устойчивое климатическое лето в западных регионах может установиться в конце мая - ориентировочно 25-30 числа.

Специалисты также напоминают правила безопасности во время грозы. Необходимо избегать открытой местности, отдельных деревьев и металлических конструкций, а также прятаться в капитальных зданиях или автомобилях с закрытыми окнами. Дома рекомендуют выключать электроприборы из розеток и закрывать окна. Если ненастье застало у водоема — следует немедленно покинуть воду и берег.

