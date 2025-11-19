Верховная Рада уволила фигурантов коррупционного скандала в 'Энергоатоме' Галущенко и Гринчук с должностей министра энергетики и юстиции

Верховная Рада Украины в среду, 19 ноября, приняла решение об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук. Их увольнение произошло на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме".

Согласно онлайн-трансляции заседания, отставку Галущенко поддержали 323 депутата, а за увольнение Гринчук проголосовали 315 парламентариев.

Во время обсуждения оба чиновника в сессионном зале отсутствовали и не выступали перед депутатами. Интересы правительства вместо премьер-министра Юлии Свириденко представлял вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Напомним, в ходе коррупционного скандала в Энергоатоме задержаны пять человек, есть сообщения о подозрениях.

