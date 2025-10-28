Выплаты военным в ноябре-2025: на какие надбавки можно рассчитать

Украинские военнослужащие, а также представители других силовых структур, ежемесячно получают денежное довольствие, состоящее из основной части, разных надбавок и единовременных выплат. Кроме того, государство предоставляет военным дополнительную материальную помощь и компенсацию, чтобы поддержать их и их семьи.

В ноябре 2025 года военные могут рассчитывать на несколько видов выплат, предусмотренных Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабмина №704. Об этом пишет НОВОСТИ.live.

Базовое денежное довольствие состоит из должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет. К нему прилагаются разнообразные доплаты — при условии службы, выполнении боевых задач, риске или особых заслугах. Также военным могут выплачиваться единовременные материальные пособия или компенсации.

Минимальная сумма денежного довольствия для военнослужащих сейчас составляет 20 100 гривен. Этот показатель остается стабильным и пока не пересматривается. Величина базового оклада зависит от должности, рода войск, сложности выполняемых задач, звания и выслуги лет.

Согласно постановлению Кабмина №168, дополнительные выплаты в ноябре будут начисляться в зависимости от условий службы: - 30 000 грн - для военных, выполняющих задачи вне зон активных боевых действий; – 50 000 грн – для командиров и офицеров, управляющих подразделениями или координирующих операции; - 100 000 грн - для бойцов, непосредственно участвующих в боях, уничтожают вражескую технику или выполняют особо опасные задачи.

Кроме этого, предусмотрена накопительная премия 70 000 грн для тех, кто непрерывно в течение 30 дней выполняет боевые задания на линии фронта или в тылу противника.

В ноябре военнослужащие также смогут получить единовременные выплаты, среди которых: – помощь на оздоровление – в размере базового денежного довольствия; – материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – в рамках основного оклада; – выплата после заключения первого контракта – от 24 000 грн (в зависимости от звания и срока контракта); – помощь в случае ранения – сумма определяется выводами медицинских комиссий и зависит от тяжести травмы; – денежная помощь при увольнении – рассчитывается в соответствии с выслугой лет.

Военные могут также получать премии за успешное выполнение задач или особые достижения, которые назначаются по решению командования или приказом Министерства обороны.

