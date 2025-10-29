Вырастут в цене на 30%: подорожание каких продуктов ожидать в ближайшее время

В Украине ожидается рост цен на продукты питания из-за возможных перебоев с электроснабжением, вызванных ударами России по энергетической инфраструктуре. Больше всего подорожают товары, требующие охлаждения – молочная продукция, мясо, яйца и хлеб.

По оценкам экспертов, стоимость таких продуктов может вырасти на 10-30% в зависимости от продолжительности и частоты отключений электроэнергии. Об этом пишет AgroNews.

Аналитики объясняют, что именно эти категории товаров наиболее зависят от непрерывной работы холодильного оборудования и энергозатратных процессов производства. Если электроснабжение будет прерываться регулярно, предприятия будут вынуждены закладывать дополнительные затраты на энергоносители в конечную цену продуктов.

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова отмечает, что борщовый набор может вырасти в цене лишь незначительно — на несколько гривен, ведь Украина имеет открытые границы и активно импортирует овощи.

Специалисты напоминают, что минувшей зимой стоимость продуктов также повышалась из-за использования генераторов. Стоимость горючего, нужного для их работы, тогда включалась в себестоимость производства. Если в этом сезоне отключения будут продолжаться несколько часов несколько раз в неделю, то рост цен составит до 7%. Однако в случае ежедневных отключений на 8 часов подорожание может достигнуть 30%.

Больше всего от такой ситуации пострадает малый бизнес, у которого нет достаточных ресурсов для обеспечения стабильного энергоснабжения и длительного хранения продукции.

