'Я не рекомендую покупать доллары': эксперт посоветовал более выгодные варианты сбережения средств

На фоне постоянного роста цен и колебаний валютного рынка украинцы все чаще задумываются, как уберечь свои сбережения. Специалисты отмечают, что волноваться из-за курса доллара нет причин, однако советуют обратить внимание на альтернативные и более выгодные способы инвестирования.

Об этом сообщается в сюжете журналистки ТСН Ирины Коваленко. В частности, экономист Александр Савченко поделился прогнозом относительно дальнейшей динамики курса доллара.

Специалист отметил, что до конца года курс гривны будет оставаться в пределах 41–42 грн за доллар. Такая стабильность возможна благодаря тому, что дефицит госбюджета-2025 полностью компенсируется финансовой поддержкой от западных стран.

Савченко подчеркивает, что нынешний курс гривны определяется больше размером внешней финансовой помощи, чем внутренними экономическими факторами. Однако он предупреждает: существенные изменения возможны в случае значительных успехов на фронте или масштабных атак на энергосистему.

"Финансирование дефицита бюджета нашими западными партнерами на этот год закрыто. А курс сейчас зависит больше не от экономической ситуации в Украине, экспорта-импорта и даже инфляции, а от того, сколько наши партнеры дают нам денег", – отметил он.

Стоит ли сейчас покупать доллар

Александр Савченко дал неожиданный ответ на вопрос о покупке валюты.

"Я не рекомендую покупать доллары", – отметил он.

Вместо этого эксперт рекомендует украинцам выбирать другие варианты сохранения сбережений, которые могут быть более надежными и прибыльными. Одним из таких инструментов он называет банковские вклады.

По его словам, при наличии ресурса целесообразно размещать средства на депозитах со сроком от трех до шести месяцев.

Военные облигации (ОВГЗ) остаются одним из самых выгодных финансовых инструментов. Их приобретение поддерживает государство, связано с минимальными рисками, а полученные доходы не облагаются налогом.

Доходность таких облигаций практически компенсирует рост цен на продукты и даже превышает уровень общей инфляции.

