'Я не верю, что такой удар имел место' - Трамп об 'атаке' Украины на резиденцию путина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил сомнение в заявлениях России о якобы ударе украинских беспилотников по резиденции главы Кремля Владимира Путина. По словам Трампа, он не считает правдивыми утверждение об атаке именно на резиденцию Путина.

Президент США отметил, что какой-то инцидент мог произойти поблизости, однако, по его мнению, он не имел никакого отношения к объекту, о котором заявляет российская сторона. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета Air Force One, слова американского лидера приводит агентство Reuters.

Читайте также: Трамп провел разговор с Путиным и Зеленским: о чем говорили

Отметим, в понедельник, 29 декабря, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин пожаловался на якобы атаку украинских дронов на его резиденцию "Ужин", расположенную в селе Долгие Бороды Новгородской области. После этого Трамп, общаясь с представителями печати, признал, что информация о нападении могла быть недостоверной.

В то же время, он отметил, что российский лидер в тот же день уверял его в реальности атаки, хотя американский президент не исключил, что ее могло и не быть.

Напомним, Трамп прокомментировал результаты переговоров между Украиной и США во Флориде.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

.