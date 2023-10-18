Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский 'рубаха-парень' и 'на воре шапка горит'

Украинцы часто неправильно переводят русские фразеологизмы. Вместо того чтобы пользоваться соответствующими, люди пытаются переводить фразы дословно.

Из-за этого возникают проблемы с переводом фраз "рубаха-парень" и "на воре шапка горит". Об этом сообщил учитель украинского языка Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Друзья, устойчивые соединения слов нельзя переводить буквально. Вот несколько примеров. На русском "долг платежом красен" – "борг розрахунком червоний"? Нет, конечно. Или "рубаха-парень" – "сорочка хлопець"? Или еще пример: "на воре шапка горит" – "на злодієві капелюх палає"?" – отметил он.

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Языковед пояснил, что "долг платежом красен" на украинский можно перевести несколькими путями. В частности, "як не вертись, а взяв, то розплатись", или "хоч десь, хоч там перехвати, а борги заплати".

"Рубаха-парень" на украинском будет "хлопець-друзяка" или "щира душа". В свою очередь выражение "на воре шапка горит" переводится, как: "хто порося вкрав, у того і у вухах пищить".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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