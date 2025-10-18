Зачисляется ли украинцам страховой стаж других стран: ответ юриста

Украинцы, которые некоторое время работали за границей, имеют возможность отнести этот период в свой страховой стаж для назначения пенсии. Еще недавно учесть иностранный трудовой стаж при назначении пенсии можно было только в случаях, когда между Украиной и соответствующим государством действовал международный договор в сфере пенсионного обеспечения.

Однако в прошлом году законодательство изменилось, а постановление Кабмина от 16 мая 2025 года №562 определило новый порядок подтверждения стажа, приобретенных за пределами Украины. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Тернопольской области.

Документ предусматривает два ключевых механизма:

подтверждение факта, что другое государство не выплачивает пенсию за периоды работы до 1 января 1992 г. в республиках бывшего СССР;

зачисление периодов трудовой деятельности в другом государстве в страховой стаж для определения права на пенсию по возрасту.

Если в документах, представленных в ПФУ, указаны периоды работы до 1992 года за пределами Украины, заявитель должен сообщить, получает ли он пенсию в другой стране. Если у человека нет соответствующих подтверждений, Пенсионный фонд может помочь оформить запрос в компетентные органы этого государства.

Как действует процедура для стран бывшего СССР

В случаях, когда в трудовых документах зафиксирован стаж, приобретенный в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане или Узбекистане, территориальный орган ПФУ направляет через Министерство иностранных дел запрос в пенсионный орган соответствующего государства для подтверждения отсутствия пенсионных выплат за этот период.

В то же время, если между Украиной и страной бывшего СССР заключен международный договор, стаж учитывается автоматически на условиях, предусмотренных этим договором. Пока такие соглашения действуют с Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Латвией, Литвой и Эстонией.

Что касается трудового стажа в России и Беларуси

Из-за прекращения какого-либо взаимодействия с пенсионными органами РФ и Беларуси, подтвердить стаж работы на их территории можно декларативно — путем подачи заявления в ПФУ о том, что пенсионные выплаты из этих стран не получаются. За достоверность предоставленных данных несет заявитель.

В то же время, следует помнить, что работа в командировках или вахтовым методом в республиках бывшего СССР до 1992 года, если человек был официально трудоустроен в Украине, не считается работой на территории другого государства.

Как подтвердить заграничный стаж в странах вне СНГ

Постановление №562 также установило механизм подтверждения трудового стажа в других государствах, с которыми у Украины нет двусторонних соглашений. В таком случае стаж засчитывается только при наличии официальных документов о трудоустройстве и уплате взносов в пенсионную систему этой страны.

В настоящее время у Украины есть действующие соглашения о пенсионном обеспечении с Венгрией, Румынией, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Монголией, Латвией, Литвой, Испанией, Эстонией, Словакией, Чехией, Болгарией, Португалией и Польшей.

Документы о работе за границей должны быть легализованы в соответствии с международными требованиями и поданы в сервисный центр ПФУ. После этого украинский Пенсионный фонд направляет их в компетентные органы иностранного государства через Министерство иностранных дел для подтверждения стажа и учета его при назначении пенсии.

