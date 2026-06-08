Зеленский встретился с лидерами Франции, Великобритании и Германии: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на фронте, укрепление обороноспособности Украины и перспективы дальнейших дипломатических усилий. Он поблагодарил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца за неизменную поддержку Украины.

О результатах встречи глава государства сообщил в соцсетях. Зеленский отметил, что разговор состоялся в формате "Е3 - Украина". В ходе встречи он проинформировал партнеров о текущей ситуации на поле боя, а также о потерях российской армии.

По словам президента, уже пять месяцев подряд российские войска ежемесячно теряют более 30 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Глава государства подчеркнул, что оценки украинской стороны по ходу войны совпадают с позицией международных партнеров. Он подчеркнул, что Россия не добивается успехов на фронте, а удары по военным и логистическим объектам противника существенно ограничивают его возможности для дальнейшего расширения агрессии.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам усиления противовоздушной обороны Украины. Зеленский отметил необходимость дополнительной защиты от баллистических ракет, которыми Россия регулярно атакует украинские города и гражданскую инфраструктуру.

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Кроме военных вопросов стороны обсудили перспективы активизации дипломатических усилий и будущую роль европейских государств в переговорном процессе. Президент подчеркнул, что для Украины очень важно сохранять сильную и консолидированную позицию Европы в вопросах урегулирования войны и поддержки украинского государства.

По итогам встречи участники договорились продолжить координацию действий. Следующие шаги по оборонному сотрудничеству и дипломатическим инициативам будут прорабатывать профильные команды Украины, Великобритании, Франции и Германии.

Напомним, Сибига заявил, что война России против Украины близится к переломному этапу.

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