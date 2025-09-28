Ждать потепления или готовиться к длительным холодам в Украине: прогноз погоды от Диденко

В субботу, 28 сентября, холодный фронт охватит Сумскую, Черниговскую, Киевскую области и протянется в Тернопольскую область.

Как сообщила синоптика Наталья Диденко, в этот день атмосферный фронт принесет осадки на север страны. В то же время, она отметила, что октябрь еще порадует украинцев теплыми и солнечными днями.

"Впереди обязательно будет потепление. Октябрь еще приберег для нас солнце и высокие градусы. Но не забывайте теплее одеваться и осторожничать на дорогах из-за туманов", – подчеркнула Диденко.

В субботу, 28 сентября, холодный фронт пройдет через Сумскую, Черниговскую, Киевскую области и протянется в Тернопольскую область. Именно здесь прогнозируется самая прохладная погода с дождями и облаками – лишь +9…+12 °C. В Карпатах также ожидаются влажная и холодная погода.

В столице в течение дня облачно, местами возможен небольшой дождь. Ночью температура составит +5…+8 °C, днем поднимется до +10…+12 °C. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода. Там прогнозируют +12…+16 °C, а на юге столбики термометров достигнут +14…+18 °C.

Раньше мы рассказывали, когда ожидать первые минусы и стоит ли готовиться к заморозкам.

