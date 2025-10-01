81% українців вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення рф - опитування КМІС

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 81% українців вважають, що країна зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення Росії. Більшість респондентів розділилися у своїх оцінках: 37% вважають, що Україна все ж робила певні кроки, але цього було замало, а 44% переконані, що підготовка була абсолютно недостатньою.

Лише 16% учасників опитування висловили думку, що держава діяла радше або повністю достатньо. З них 14% зазначили, що підготовка була більш-менш належною, хоча й не без прорахунків, і лише 2% вважають її повністю адекватною. Про це повідомляють результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Тим, хто відповів, що заходів було замало, поставили додаткове запитання про причини. Найчастіше респонденти говорили про недостатні зусилля політичної влади — так вважають 46% опитаних. 35% покладають відповідальність на самих громадян, які не вірили в можливість вторгнення і не готувалися. Ще 21% назвали перевагу російських ресурсів, 17% — вплив проросійських сил та агентів, 15% — недопрацювання військового командування, стільки ж — брак підтримки Заходу. 14% учасників дослідження наголосили, що навіть за наявних умов підготуватися належним чином було фактично неможливо.

